Львица заживо съела бородавочника на глазах у туристов и попала на видео

В южноафриканском национальном парке Крюгера очевидцы сняли на камеру, как львица атаковала и заживо съела бородавочника. Видео с животными опубликовано на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

Кадры принадлежат местному туроператору Tim Brown Tours & Safari's города Дурбан. На записи видно, как голодная львица затаилась за деревом в ожидании бородавочника. Когда свинья прошла мимо, хищница напала на нее. Произошел небольшой поединок, в котором львица одержала победу. Она повалила полумертвое животное на землю и принялась его есть. Вскоре к трапезе присоединилась вторая львица.

За кадром слышно, как посетители парка обсуждают увиденное и делают фотографии с животными.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В прошлом году сообщалось, что туристы в южноафриканском национальном парке стали свидетелями драки леопардов за бородавочника, пойманного одним из них. Пока хищники дрались, кабан пустился наутек.