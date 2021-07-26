Косуля заняла заброшенную дачу в Самаре

В Самаре взрослая самка косули поселилась на одной из заброшенных дач. Об этом сообщает CityTraffic.ru со ссылкой на департамент охоты и рыболовства Самарской области.

«Новую соседку приметили дачники, которые и сообщили об этом. Не исключено, что животное присмотрело себе подходящий дом, и это его вполне устраивало», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства и Самарского зоопарка решили вернуть косулю в естественную среду обитания. По словам специалистов, животное было здорово и не имело видимых ранений.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ сотрудники этнографического музея спасли от истощения трех котят манула. Слепых детенышей обнаружили в одном из сел Мухоршибирского района Бурятии.