В Ставропольском крае откроется первая оленья ферма

В Ставропольском крае для посещения туристов откроется первая оленья ферма. Об этом сообщает портал «Свое ТВ».

Комплекс развернется в Андроповском округе у горы Брык, его официальное открытие состоится 1 августа.

Известно, что в 2020 году в край завезли сотню европейских особей из Калининградской области. На фоне благоприятного климата оленихи дважды приносили потомство, поэтому число оленей на ферме достигло 265.

Проект развивается в направлении экотуризма. На ферме будут проводить экскурсии с гидом, в конце которых гостей угостят чаем и блинами с медом.

В настоящий момент на близлежащей территории для туристов строят гостиницу, спа-комплекс и ресторан.

Ранее в июле сообщалось, что оленей и маралов из омского Большереченского зоопарка поселят в естественной среде. Животных переселят в природный массив учреждения, который идет вдоль центральной аллеи. Вольеры переоборудуют в соответствии с их образом жизни.