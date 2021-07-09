Оленей и маралов из омского зоопарка поселят в естественной среде

Вольеры оленей, маралов, зубров и косуль из Большереченского зоопарка в Омской области перенесут в естественную среду обитания. Об этом сообщает издание «Омск-Информ».

Животных переселят в природный массив зоопарка, который идет вдоль центральной аллеи. Вольеры переоборудуют в соответствии с их образом жизни.

Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства культуры, в вольере пятнистых оленей появится обзорная площадка и посетители смогут наблюдать за животными и фотографировать их.

Ранее сообщалось, что на Камчатке разработали правила посещения лежбищ морских млекопитающих. Так, в животных нельзя бросать предметы, курить и громко разговаривать рядом с ними, приближаться более чем на километр с собаками и кормить.