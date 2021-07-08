На Камчатке разработали правила посещения лежбищ сивучей

Правительство Камчатского края разработало правила посещения лежбищ морских млекопитающих, в том числе сивучей. Об этом сообщает «Кам24», ознакомившееся с постановлением властей.

Согласно документу, приближаться к лежбищам можно только с подветренной стороны. Это правило не касается мест, специально оборудованных для наблюдения за животными.

Также запрещено приближаться к лежбищам более чем на километр с собаками, кормить животных, приближаться к млекопитающим ближе 200 метров при отсутствии специально оборудованной площадки, бросать в животных предметы, курить и громко разговаривать.

При наблюдении за животными с воды также запрещено подходить к лежбищам ближе 200 метров и при плохой видимости. Отдельно в постановлении указывается, что наблюдение за млекопитающими можно проводить не ближе, чем с расстояния в 500 метров. В Авачинской губе указано только одно место, на которое распространяются правила, — мыс Чавыча.

Какие санкции будут применяться к тем, кто нарушит правила, в постановлении не прописано.