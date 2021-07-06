В Дагестане создадут мусороперерабатывающие объекты

В Республике Дагестан создадут региональную компанию для строительства мусороперерабатывающих объектов. Слова премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова передает телеканал «360».

Во вторник, 6 июля, в Махачкале состоялась конференция по актуальным вопросам реформы в сфере обращения с отходами в республике. В ходе обсуждения Амирханов сообщил, что на данный момент муниципальные организации уже обустраивают контейнерные площадки, осуществляют контроль за вывозом коммунальных отходов, а также работают в сфере экологического просвещения населения.

Кроме того, в настоящий момент рассматривается вопрос о создании станций перегрузок на территории Дагестана. Премьер министр отметил, что это позволит уменьшить транспортные расходы на перевозку до объектов размещения. «Завершение работ по разработке Концепции запланировано на осень текущего года», — заявил он.

Помимо этого, по словам министра природных ресурсов и экологии РД Рахмана Гамидова, в трех территориальных узлах «Махачкала», «Хасавюрт» и «Дербент» планируется создание мусоросортировочных комплексов, мусороперегрузочных станций, а также объектов размещения отходов, соответствующих всем требованиям законодательства.

Ранее в июле сообщалось, что Президент России Владимир Путин оценил вклад Дагестана в российскую культуру. Глава государства подписал указ о всероссийском праздновании столетия со дня рождения поэта Расула Газматова. Документ учитывает «значительный вклад Газматова в отечественную культуру».