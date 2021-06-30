В Дагестане возродили футбольный клуб «Динамо»

В Махачкале в Музее спортивной славы Дагестана прошла презентация футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, «Динамо» — это новое название футбольного клуба «Махачкала», который последние несколько лет играл в третьем по силе футбольном дивизионе России. Отмечается, что решение о возрождении «Динамо» инициировано руководством Дагестана и лично главой республики Сергеем Меликовым.

Во время презентации подчеркнули, что основная задача команды, — вернуть былую славу и интерес дагестанцев к футболу. В мероприятии приняли участие вице-премьер Муслим Телякавов, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев, министр спорта РД Сажид Сажидов и другие.

Махачкалинское «Динамо» было основано в 1927 году. Клуб является обладателем Кубка РСФСР 1967 года, восьмикратным чемпионом Дагестана. Известно, что команда была расформирована 2007 году.

Ранее в июне стало известно, что в горах Дагестана открыли новые маршруты для рафтинга. Речь идет о живописной трассе протяженностью 18 километров по реке Аварское Койсу. Отмечается, что сплав на данном участке безопасен: дистанция от храма Датуна до села Голотль считается подходящей для новичков.