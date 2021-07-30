В Бурятии медведь вышел к туристам и оставил их без купатов

Медведь проведал туристов и учинил погром в их лагере возле озера Бормашевое в Забайкальском нацпарке Республики Бурятия, оставив путешественников без купатов. Кадрами и историей о встрече с животным в Instagram поделилась одна из свидетельниц произошедшего, фотограф Татьяна Новокрещенных.

По ее словам, молодой зверь атаковал палатку, в которой лежала еда.

«Мишка хулиганит у Баргузинского залива: порвал палатку сыну, съел купаты и взорвал бутылку газировки, чего сам испугался», — написала она, приложив несколько снимков, запечатлевших проделки косолапого.

Женщина добавила, что позже появилась и взрослая особь. По ее словам, на берегу много медвежьих следов, и многие из них — внушительных размеров. «Медведи – не шутка, ведь природа – их дом», — заключила автор снимков.

Ранее сообщалось, что в Якутии медведь заглянул в детский дом и попал на видео. Зверь зашел на территорию детского дома ночью, однако камере видеонаблюдения удалось его запечатлеть. Малыши в этот момент спали.