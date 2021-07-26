В Якутии медведь заглянул в детский дом и попал на видео

На юге Якутии в Алдане медведь заглянул в детский дом и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «YKT TOP».

Зверь забежал на территорию детского дома ночью, однако камере видеонаблюдения удалось его запечатлеть. Малыши в этот момент спали.

По данным Telegram-канала «14News», в городской администрации рассказали о ведущихся на данный момент поисках медведя.

Это не первый случай появления медведя в людных местах за последние месяцы. Ранее под Териберкой в Мурманской области медведь вышел к готовящимся пожарить шашлыки людям и напугал их. Очевидец рассказала, что изначально медведь был далеко, но в какой-то момент он пришел к отдыхающим, которым пришлось прятаться от хищника в машину.