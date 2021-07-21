Жители Чукотки помогли выжить моржихе, проведя спасательную операцию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Очевидцы заметили изможденного зверя на берегу, после чего сообщили об этом ветеринарам. Прибывшие специалисты сделали уколы антибиотиков и витаминов.

Оказалось, что моржиха провела больше суток на суше из-за того, что ей пришлось спасаться от других плотоядных млекопитающих — касаток. Спустя несколько часов после медицинской помощи моржиха смогла вернуться в воду.

Ранее сообщалось, что на Камчатке супруги двое суток провели на дереве из-за того, что их караулил медведь. По словам пары, хищника спугнул второй медведь, что был размером побольше. Однако и этот зверь был нетерпеливым, из-за чего он тоже вскоре ушел в лес.