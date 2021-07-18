Нападение медведя на российских дрессировщиков в цирке сняли на видео

В городе Березовский Кемеровской области медведь напал на дрессировщиков цирка во время выступления. Произошедшее сняли на видео, запись опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Артисты продолжили выступление, а зрители остались сидеть на местах.

Цирк шапито «Арлекин» показывал номер под названием «Ехали медведи», когда зверь начал нападать на артистов. Сначала он вцепился в ногу дрессировщице и повалил ее на пол, при этом зрители остались сидеть на своих местах. Затем медведь еще раз напал на женщину, а после этого начал кидаться на дрессировщика.

Ранее в июле на Камчатке супруги двое суток провели на дереве, спасаясь от медведя. Они отдыхали на природе, а затем отправились в лес на внедорожнике, однако машина застряла в реке. Тогда супруги решили вернуться в лагерь пешком. По дороге они встретили медведя и им пришлось забраться на дерево.