Россия
 
Последние новости
Устроившую смертельное ДТП с тремя детьми россиянку отправили под домашний арест
В Москве вновь объявили оранжевый уровень погодной опасности 
Алена Водонаева раскрыла свое настоящее имя и пожаловалась на «вредную тетку»
Экс-советница Рейгана рассказала о дружбе с агентом КГБ
В Роспотребнадзоре сообщили о вытеснении одних вариантов коронавируса другими
Россиян восхитили фото природы на странице Медведева
Директор МакSим резко ответила на сообщения об отказе легкого у певицы
В Олимпийской деревне в Токио коронавирус обнаружили у двух спортсменов
Великобритания отказалась от массовой вакцинации детей и подростков
Новости партнеров
Прослушать новость

Нападение медведя на российских дрессировщиков в цирке сняли на видео

Перейти в «Мою Ленту»
Нападение медведя на дрессировщиков в Кемеровской области сняли на видео

В городе Березовский Кемеровской области медведь напал на дрессировщиков цирка во время выступления. Произошедшее сняли на видео, запись опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Артисты продолжили выступление, а зрители остались сидеть на местах.

Цирк шапито «Арлекин» показывал номер под названием «Ехали медведи», когда зверь начал нападать на артистов. Сначала он вцепился в ногу дрессировщице и повалил ее на пол, при этом зрители остались сидеть на своих местах. Затем медведь еще раз напал на женщину, а после этого начал кидаться на дрессировщика.

Ранее в июле на Камчатке супруги двое суток провели на дереве, спасаясь от медведя. Они отдыхали на природе, а затем отправились в лес на внедорожнике, однако машина застряла в реке. Тогда супруги решили вернуться в лагерь пешком. По дороге они встретили медведя и им пришлось забраться на дерево.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне двое суток просидели на дереве из-за медведя
В России впервые появятся берлоги для наблюдения за спящими медведями
В Заполярье медведь пришел к людям и помешал им пожарить шашлыки