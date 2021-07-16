Россияне двое суток просидели на дереве из-за медведя

На Камчатке супруги двое суток провели на дереве, спасаясь от медведя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Антон и Инна Богдановы отдыхали на природе, а затем отправились в лес на внедорожнике, однако машина застряла в реке. Тогда супруги решили вернуться в лагерь пешком. По дороге они встретили медведя. Мужчина быстро среагировал и сказал жене забираться на дерево. Инна бросила в медведя бутылку воды и пакет с продуктами, чтобы отвлечь, тогда и Антон сумел залезть на дерево вслед за женой.

Из-за медведя пара просидела на дереве двое суток, спали по очереди, в это время хищник находился неподалеку и выжидал. На рассвете супруги сделали факелы из курток и добежали до реки, переплыли ее и снова вскарабкались на дерево, так как медведь последовал за ними.

По словам Богдановых, хищника спугнул другой медведь побольше. Однако он не был таким терпеливым и вскоре ушел в лес. Пара слезла с дерева и перебежками добрались до машины. Голодных, промокших и уставших через какое-то время их обнаружили спасатели.

Спасатели говорят, что супругам повезло остаться в живых: уйти от медведя, который начал охотиться, практически невозможно. По словам специалистов, свою добычу хищник преследует до конца.

Ранее сообщалось, что под Териберкой Мурманской области компания друзей решила собраться на природе и пожарить шашлык. Однако приготовить мясо им помешал медведь, который пришел к стоянке людей. Отдыхающие залезли в машину, чтобы спастись.