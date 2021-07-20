На Камчатке пересчитают уникальных снежных баранов

В природных парках Камчатки начались работы по пересчету популяций снежного барана — уникального вида, который приспособился к жизни на горных склонах и у подножий вулканов. Об этом пишет региональное издание VestiRegion.ru.

В этом году планируется оценить состояние популяции в Южно-Камчатском, Налычевском и Быстринском природных парках. Учеты ведутся в рамках грантовой поддержки WWF России.

Издание подчеркивает, что снежных баранов используют для получения мяса и шкур, а в последнее время еще и черепов с рогами в качестве охотничьего трофея. Это приводит к ускоренному сокращению численности популяции снежных баранов.

Ранее в Чукотском автономном округе специалисты из России и США посчитали численность белых медведей. В результате пересчета численность белых медведей составила от 3435 до 5444 особей. Эти данные будут использоваться для разработки мер по сохранению вида.

