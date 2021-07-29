Напавшего на туристов медведя в Красноярском крае застрелили

В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае специалисты нашли и застрелили медведя, напавшего на группу туристов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявили в пресс-службе следственного управления СКР по региону и республике Хакасия, у животного сделали забор биоматериала для генетической экспертизы. На месте происшествия работает МЧС со следственно-оперативной группой.

Ранее, 28 июля, в парке «Ергаки» медведь убил одного из российских путешественников, еще трое смогли спастись бегством. Животное напало на туристов во время подготовки к ночлегу.

Позже следственно-оперативная группа обнаружила на месте палаточного лагеря тело 42-летнего россиянина с рваными ранами. Погибшего доставили в районный центр для производства судебной медицинской экспертизы.