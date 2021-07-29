В Красноярском крае нашли тело погибшего после нападения медведя россиянина

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края обнаружили тело туриста, погибшего от нападения медведя. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственно-оперативная группа нашла тело россиянина на месте палаточного лагеря. По данным ГСУСК региона, туристическая группа из четырех человек отправилась в двухнедельный спортивный поход в районе озер хребта Араданский.

В результате нападения медведя один человек погиб, трое успели убежать от животного и добраться до спасательного поста МЧС.

«Тело погибшего доставлено в районный центр для производства судебной медицинской экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный Комитет и МВД начали проверки — группа следователей вылетела к месту происшествия. Отмечается, что это уже второй случай нападения медведя на путешественников в парке «Ергаки» этим летом.

Ранее, 28 июля, медведь набросился на группу туристов из Москвы. По предварительным данным, животное подобралось к лагерю, когда люди уже готовились к ночлегу. Россияне находились в природном парке «Ергаки» вдали от привычных маршрутов.