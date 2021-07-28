Россия
 
Последние новости
В Госдуме прокомментировали ответ Зеленского на статью Путина
В Литве рассказали об опасности мигрантов из Чечни
Полицейский умер после драки с хозяином кафе под Москвой 
Байден взялся контролировать кибербезопасность крупнейших компаний США
Поклонская раскритиковала видеообращение Зеленского к годовщине крещения Руси
Адвокат Стаса Пьехи высказался об «абсурдном» уголовном наказании для сына певца
Ведущая Первого канала ответила на слухи о разводе
Отдыхающая в Турции россиянка раскрыла реальную обстановку с пожарами на курорте
Курорты Турции заполнили охотники за потерянными золотыми украшениями
При обыске у сотрудника ГИБДД Таганрога нашли его портрет в форме маршала СССР
Новости партнеров
Прослушать новость

Медведи за месяц убили двух туристов в российском природном парке

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

В российском природном парке «Ергаки» в Красноярском крае, где медведь напал на туристов из Москвы и убил одного из них, раньше уже происходили смертельные нападения хищника, пишет РЕН ТВ.

Директор парка Игорь Грязин напомнил, что за месяц это уже второй случай убийства медведем туриста. Здесь же в июне погиб подросток, работавший помощником туристов. Стало известно, что животное накинулось и на мужчину, отправившегося на поиски мальчика, однако россиянину удалось отбиться от хищника ножом.

В нападениях отчасти виноваты и сами туристы, заявил Грязин. Они прикармливают хищников, что категорически запрещено техникой безопасности. По его мнению, из-за этого медведи в этой местности перестали бояться людей.

Ранее сообщалось, что в природном парке «Ергаки» медведь набросился на группу туристов из Москвы. После того как они разбили лагерь у озера и начали готовить ужин, из леса вышел медведь. Животное проявило агрессию, и вся группа побежала к скалам, однако один из туристов отстал.
Руководство парка обратилось с письменным запросом с предложением полностью закрыть парк для посещения или ограничить территорию парка для занятия пешеходным туризмом.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Медведь убил российского туриста в природном парке
Выжившие после нападения медведя в парке россияне рассказали о случившемся
Подросток умер при нападении медведя на туристов в нацпарке