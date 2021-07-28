Медведь убил российского туриста в природном парке

В природном парке «Ергаки» Красноярского края медведь набросился на группу туристов из Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Медведь убил одного из росийских путешественников, еще трое смогли спастись бегством. По предварительным данным, животное подобралось к лагерю на Арданском хребте, когда люди уже готовились к ночлегу.

Туристы находились вдали от привычных маршрутов. Обстоятельства трагедии выясняются.

По данным ТАСС, на место будет направлена совместная группа полиции, спасателей и охотоведов. Руководство парка обратилось с письменным запросом с предложением полностью закрыть парк для посещения или ограничить территорию парка для занятия пешеходным туризмом.

Ранее стало известно, что в городе Березовский Кемеровской области медведь напал на дрессировщиков цирка во время выступления. Артисты при этом не стали останавливать выступление, а зрители остались сидеть своих на местах.