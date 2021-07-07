Медведь-альбинос напал на украинских туристов на горе Арарат

Редкий медведь-альбинос напал на группу украинских туристов, совершавших восхождение на гору Арарат в Турции. Подробности инцидента сообщает Mirror.

24 июня семь туристов из Украины приехали в Догубаязит, чтобы покорить вершину вулкана Арарат. Во второй день восхождения на высоте 3,8 тысячи метров альпинисты встретились с двумя медведями — бурый сразу же убежал, а альбинос захотел напасть на группу.

На кадрах видно, как из скал с громким ревом выходит медведь-альбинос и бежит к стоящим ниже туристам — на этом видео обрывается. По словам горного гида, альпинисты принялись кричать — испугавшись шума, зверь сменил направление и скрылся.

«В первые полчаса после инцидента все были в шоке. Мы вернулись в наш лагерь. Шкура зверя была абсолютно белая, как у полярного медведя. До сегодняшнего дня я никогда не видел таких огромных хищников на горе Арарат», — добавил руководитель группы.

Позже туристы успокоились и решили завершить восхождение. Также сообщалось, что медведи-альбиносы редко нападают на людей — обычно они их избегают. Однако они довольно непредсказуемы по темпераменту и могут проявить агрессию, если почувствуют угрозу.

