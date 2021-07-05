Украинка покаталась на аттракционе в Египте и получила сотрясение мозга

Украинская туристка, отдыхавшая в Шарм-эль-Шейхе, получила серьезные травмы после падения с парашютом в море. Об этом сообщает портал Tourdom и публикует видео происшествия.

Так, во время занятия парасейлингом трос парашюта оборвался, и женщина ударилась головой о борт судна. В результате туристка получила сотрясение мозга и трещины в позвонках, медики наложили ей 15 швов.

Как рассказал источник, несмотря на то, что билеты на аттракцион приобретались на территории отеля, представители гостиницы отказались взять на себя ответственность за случившееся и предложили купить авиабилеты для вылета в страну проживания за свой счет.

Ранее в июне сообщалось, что мужчина отправился в отпуск и умер на глазах у жены и сына после того, как поскользнулся и ударился головой о камни. Уточняется, что 79-летний мужчина отправился купаться в море, а когда выходил из него, потерял равновесие, упал и потерял сознание.