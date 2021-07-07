Медведь вытащил женщину из палатки и растерзал ее

В американском штате Монтана медведь гризли забрался в кемпинг и растерзал женщину. Об этом сообщает NBC Montana.

Инцидент произошел 6 июля в районе населенного пункта Овандо, население которого составляет около 60 человек. Зверь проник на территорию кемпинга, где остановились туристы, путешествовавшие на велосипедах, выволок одну из женщин из палатки и набросился на нее. На шум из соседней палатки выскочил мужчина и прогнал хищника при помощи спрея для отпугивания медведей.

Врачи не смогли вовремя прибыть на место происшествия из-за того, что территория, где произошло нападение, является труднодоступной. Реанимировать пострадавшую своими силами туристам не удалось. Она скончалась на месте.

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Как сообщает The Guardian, шериф Гэвин Розеллс (Gavin Roselles) заявил, что в прошлом медведь несколько раз забредал в кемпинг. Хозяйка местного салуна Тиффани Заварелли (Tiffanie Zavarelli) рассказала, что это первое нападение гризли на человека в Овандо, о котором ей известно.

В данный момент все кемпинги в районе закрыты до 11 июля. Лесничие ведут поиски агрессивного животного.

Медведи гризли распространены, в основном, в Канаде и на Аляске. В континентальной части США сохранились небольшие популяции в штатах Монтана, Вашингтон и в районе Йеллоустоунского национального парка.

Ранее сообщалось, что пожилой медведь гризли напал на 40-летнего мужчину в туристическом лагере вблизи города Уэст-Йеллоустоун в американском штате Монтана. Мужчина получил серьезные травмы, но сумел самостоятельно вызвать полицию. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с ранами скальпа и лица.