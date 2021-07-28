Выжившие после нападения медведя в парке россияне рассказали о случившемся

Российские туристы, выжившие после нападения медведя в красноярском природном парке «Ергаки», рассказали о случившемся. Подробностями происшествия они поделились с Telegram-каналом «112».

По словам путешественников, после того как они разбили лагерь у озера и начали готовить ужин, из леса вышел медведь. Животное проявило агрессию, и вся группа побежала к скалам, однако один из туристов, по фамилии Старков, отстал. Когда приятели вернулись за ним, медведь еще был в лагере, но мужчина уже не подавал признаков жизни.

Позже путешественники направились к трассе, поймали машину и доехали до визит-центра природного парка. Уточняется, что тело Старкова ищут.

Как сообщает РИА Новости, администрация парка «Ергаки» после второго за лето нападения медведя на людей просит властей закрыть его для посещения, разрешить туристам размещаться только на туристических базах и гулять по нескольким популярным тропам.

При этом, как утверждают власти, за последние пять лет в парке не было зафиксировано ни нападений медведей на людей, ни признаков того, что они могут быть угрозой для посетителей.

28 июля сообщалось, что в природном парке «Ергаки» Красноярского края медведь набросился на группу туристов из Москвы. Хищник убил одного из российских путешественников, еще трое смогли спастись бегством. По предварительным данным, животное подобралось к лагерю на Арданском хребте.