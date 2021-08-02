Енот из зоопарка под Уссурийском постирал тельняшку в честь Дня ВДВ

Енотиха по кличке Ника из зоопарка «Чудесный» постирала тельняшку в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ролике можно увидеть, как животное из зверинца под Уссурийском полоскает рубашку в тазике. При этом одежда частично лежит на траве. «Чистоплотная енотиха расплескала не только синеву, но и воду из тазика. Стиральная машинка — ничто, лапки — все», — говорится в описании под видео.

Ранее в Краснодаре дикий енот забрался в магазин, торгующий алкоголем, украл вафли и спрятался в коробке из-под продуктов. «Нарушителя» на месте «преступления» обнаружили владельцы торговой точки. Енота поймали и отвезли на природу в коробке из-под шампанского, после чего выпустили в лес. Выбравшись из коробки, енот сразу убежал.