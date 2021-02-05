Енот забрался в машину на стоянке аэропорта и отказался уходить из-за непогоды

На автостоянке московского аэропорта Домодедово енот забрался под капот машины каршеринговой компании. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Техник, который должен был вернуть автомобиль в Москву и хотел долить незамерзающую жидкость в бачок стеклоомывателя, обнаружил под капотом зверька, который решил переждать снегопад и погреться. Он связался с отделом сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, и те по телефону дали несколько советов, как выманить енота наружу. «Енот — животное всеядное, и готов продать душу за печеньки», — уточнили биологи.

Однако зверек отказался надолго покидать насиженное место. После непродолжительной прогулки по парковке он вернулся под тот же автомобиль. Сотрудники каршеринга организовали до утра «дежурство» рядом с машиной, чтобы енот не попал под колеса другого автомобиля.

Столичные власти пообещали проследить за дальнейшей судьбой енота.

В мае 2020 года сообщалось о собаке породы боксер, которая научилась нажимать кнопку звукового сигнала на руле автомобиля и теперь нетерпеливо бибикает, когда хозяин долго не возвращается. По словам владельца животного, такое случалось неоднократно, причем один раз терпения собаки хватило всего на две минуты.