Нетерпеливая собака села за руль и начала бибикать

В американском штате Висконсин собака породы боксер научилась нажимать кнопку звукового сигнала на руле автомобиля и нетерпеливо бибикает, когда хозяин долго не возвращается. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Фермер Тайлер Фаст (Tyler Fust) снял последний случай на видео. Пока он был в магазине, его пес по кличке Уолли забрался на переднее сиденье машины, сел за руль и положил лапу на кнопку. «Едва раздался гудок, я сразу понял, что это Уолли, — рассказывает Фаст. — Он научился бибикать около шести месяцев назад и теперь постоянно это делает, когда хочет привлечь мое внимание».

По словам фермера, такое случалось неоднократно. «Чем старше становится Уолли, тем он нетерпеливее, — объясняет он. — В этот раз я был в магазине всего две минуты, а он уже начал». Фаст утверждает, что у его собаки есть и другие необычные способности. Среди прочего Уолли умеет открывать двери лапой, причем знает, какие из них нужно толкать, а какие — тянуть на себя.

В 2018 году сообщалось, что в Коннектикуте испуганный медведь застрял в машине и принялся бибикать. На помощь владелице пришли полицейские, которые вскрыли автомобиль, после чего зверь убежал прочь.

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