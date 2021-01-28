Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео

Водитель намеренно разозлил амурского тигра, гоняясь за ним на машине, и снял происходящее на видео. Запись опубликовал Центр «Амурский тигр» на своей странице в Instagram.

Сейчас устанавливается информация о том, где, когда и кем снято видео.

На кадрах, снятых из салона авто, видно, как водитель преследует тигра. «Ну что, поедем, того догоним? Удалось заснять, нет? Пусть нас мамка простит, что мы ее детей беспокоим. Вот он, бежит!» — говорит мужчина. Зверь сначала убегает от него, однако затем бежит к машине и бросается на капот. После этого автор решает уехать, тигрица и оба детеныша уходят в лес.

«Специалисты выясняют, а мы уже можем дать характеристику поведению водителя. Человек за рулем намеренно "гонял" амурского тигра, а это делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Причем это относится не только к тигру, а вообще к любому дикому животному. Звери такое поведение воспринимают как атаку и пытаются себя защитить, что может закончиться трагически для одной или обеих сторон встречи», — уточняется в сообщении Центра.

Ранее в Хабаровском крае россиянин на Suzuki без номеров насмерть сбил перебегавшего через дорогу амурского тигра. Наказание за подобное нарушение — штраф в размере более 2 миллионов рублей.

Амурский тигр — редчайший вид, занесенный в Красную книгу. Чаще всего животное можно встретить на территории Приморского и Хабаровского краев России и в очень небольшом количестве — на территории Северо-Восточного Китая и Северной Кореи. В настоящее время в природе живут около 400 таких тигров.