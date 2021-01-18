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Россиянин насмерть сбил редчайшего тигра

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Хабаровском крае россиянин на Suzuki без номеров насмерть сбил перебегавшего через дорогу амурского тигра. Об этом сообщается на сайте регионального министерства природных ресурсов.

По информации ведомства, инцидент произошел в районе 191-го километра трассы Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Погибшему хищнику было от 4 до 5 лет. Личность сбившего его на дороге водителя установлена, решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Министерство уточняет, что наказание за подобное нарушение — штраф в размере более 2 миллионов рублей.

Амурский тигр — редчайший вид, занесенный в Красную книгу. Чаще всего животное можно встретить на территории Приморского и Хабаровского краев России и в очень небольшом количестве — на территории Северо-Восточного Китая и Северной Кореи. В настоящее время в природе живут около 400 таких тигров.

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