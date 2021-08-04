Домашний кот Вася дал отпор дикому медведю и попал на видео

В Якутии черный домашний кот по кличке Вася дал отпор дикому медведю и прогнал зверя от лагеря, который разбили его хозяева. Видео противостояния животных публикует Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, что бурый медведь пришел к месту отдыха компании. Вероятно, хищника привлек запах готовящейся на костре еды. Однако зверю не удалось добраться ни до пищи, ни до отдыхающих — на его пути встал кот Вася.

Несмотря на то, что противник в несколько раз превышал его размеры, Вася не отступал и, выгнув спину, злобно шипел на медведя. «Вася, успокойся! Не надо нам столько мяса!» — пошутил снимающий видео хозяин кота. Россиянин пытался подозвать питомца, но тот не двигался с места.

Медведь несколько раз замахнулся лапой на противника и угрожающе вставал на задние лапы, однако в итоге решил не вступать в схватку с храбрым котом и ушел обратно в лес. Хозяин же восхитился питомцем и пообещал ему отдать «самый большой кусок мяса».

Ранее сообщалось, что в канадском городе Торонто, провинция Онтарио, собака спасла десятилетнюю хозяйку от разъяренного койота. Питомец выжил после схватки, но получил множество травм от зубов дикого животного.