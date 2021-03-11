Храбрый петух прогнал двух собак на глазах у коров и коз и попал на видео

Отважный петух сразился с двумя большими собаками и прогнал их. На видео с животными обратило внимание издание India.

На записи, которая стала вирусной в соцсетях, видны две большие собаки, которые лают на петуха. Храбрая птица пытается отпугнуть их. На заднем плане видны коровы, козы и буйволы.

В какой-то момент птица подлетает, машет крыльями и пытается клюнуть одного из псов. Вторая собака предпочитает ретироваться.

В конце записи видно, как петух прогоняет собак с хозяйского участка и гонится за ними. Собаки убегают, продолжая лаять. Видео снято в сельской местности, однако где именно, не уточняется.

Ранее сообщалось, что огромный петух, прославившийся в интернете своими размерами, нашел себе сразу двух кур. Он принадлежит к породе кур брама, средний вес которых составляет 5,5 килограмма.