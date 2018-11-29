Прославившийся в сети петух-гигант нашел себе двух куриц

Видео: @LifesBook_Ceo / Twitter

Огромный петух, прославившийся в интернете своими размерами, нашел себе сразу двух кур. Об этом сообщает издание The Sun.

Видеоролик, на котором петух ростом 91 сантиметр и весом 7,7 килограмма вылезает из домика, разошелся в сети в марте 2017 года. Тогда многие пользователи не поверили, что столь крупная птица действительно существует, и заподозрили, что в ролике снялся ребенок в костюме птицы.

Однако живущий в частично признанной Республике Косово фермер Фити Сейфиай (Fitim Sejfijaj) подтвердил, что его петух по кличке Меракли (Merakli) настоящий. Он принадлежит к породе кур брама, средний вес который составляет 5,5 килограммов.

«Меракли — очень счастливая и нежная птица. К нему хорошо относятся, а еще он завел себе двух кур», — рассказал Сейфиай журналистам.

Согласно данным Книги рекордов Гиннеса, самым высоким петухом в мире является петух породы брама по кличке Берни из английского графства Эссекс. Однако его рост составляет всего 41 сантиметр.

28 ноября сообщалось о гигантском быке по кличке Никерс (Knickers), чей огромный рост — 191 сантиметр — позволил ему избежать смерти на скотобойне. Фотография огромного животного разошлась по многим СМИ во всем мире.

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