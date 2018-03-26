В американскую тюрьму посадили 200 петухов

В американском штате Арканзас 200 петухов попали за решетку за участие в петушиных боях. Об этом сообщает Associated Press.

Птицы были захвачены во время полицейского рейда в городе Де-Куин и содержатся на территории тюрьмы в качестве улики. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Уход за петухами поручили заключенным, которые заслужили доверие администрации. Сотрудники организаций, расположенных недалеко о тюрьмы, жалуются, что птицы сильно шумят.

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Во время рейда также задержали 137 человек. Из них 34 обвиняются в незаконной организации боев с участием животных, 86 подозреваются в мелких правонарушениях, а остальные присутствовали на петушиных боях в качестве зрителей.

В 2017 году сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш восемь ослов посадили в тюрьму за повреждение растительности возле здания исправительного учреждения. Животные провели за решеткой четыре дня.

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