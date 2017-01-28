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В Гондурасе петуха посадили в тюрьму

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В Гондурасе посадили в тюремную камеру петуха, который стал причиной ссоры между двумя жителями города Трухильо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Конфликт начался после того, как мужчина обнаружил на своем участке птицу соседа. Ему не понравилось, что она залезает на его деревья и шумит. Его претензии возмутили хозяина петуха, и мужчины начали ругаться. Когда один из них пригрозил убить другого, соседи вызвали полицию.

Прибывшие стражи порядка не стали арестовывать спорщиков, а поймали петуха и отвезли в тюрьму. Они пообещали вернуть его, когда мужчины помирятся.

Тюремные фото петуха получили популярность у пользователей соцсетей в Гондурасе. На одном из снимков полицейские вешают на его лапку идентификационную бирку. На другом кадре он сидит за решеткой в камере.

В октябре сообщалось, что полиция шотландского города Данди задержала курицу, которая нарушала правила дорожного движения и переходила улицу в неположенном месте.

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