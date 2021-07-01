В заповеднике Мала-Мала в Южно-Африканской Республике маленький храбрый краб дал отпор львиному прайду и попал на видео. Ролик с животными опубликован на Youtube-канале Kruger Sightings.

Видео сняли рейнджеры парка Руджеро Баррето (Ruggiero Barreto) и Робин Сьюэлл (Robyn Sewell). На рассвете они отправились на поиск львов и обнаружили спящий прайд у реки. «Мы решили вернуться позже, когда львы проснутся. Мы уже собирались отъезжать, как вдруг заметили, что один из львов остановился и начал с интересом что-то рассматривать. Оказалось, что это был краб», — рассказали рейнджеры.

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Краб пытался добраться до берега, когда на его пути встретился лев. На кадрах видно, как маленькое ракообразное поднимает клешни в оборонительной стойке. В этот момент хищник решает не рисковать — он ложится и просто наблюдает. Когда краб убедился, что противник нейтрализован, он спокойно пополз дальше.

Спустя несколько секунд еще четверо львов заинтересовались смельчаком и окружили его. Однако тот не обращал на них внимания и продолжал свой путь, пока не скрылся в траве.

Ранее сообщалось, что храбрый петух прогнал двух собак на глазах у коров и коз и попал на видео. Петух размахивал крыльями и пытался укусить одного из псов.