Земляная белка одолела смертоносную кобру, защитила детенышей и попала на видео

Земляная белка в национальном парке Крюгера в ЮАР храбро отбилась от большой ядовитой кобры, одолела рептилию и защитила своих детенышей. На видео схватки обратило внимание издание New York Post.

В понедельник, 2 февраля, 41-летний сафари-гид Дейв Пуси (Dave Pusey) снял видеоролик, на котором видно, как капская кобра нападает на гораздо меньшую по размеру земляную белку, из-за чего грызун отступает на несколько шагов.

Но вместо того, чтобы поджать хвост и бежать, зверек решил отразить атаку большой желтой змеи. Белка уклонилась от ударов смертоносной рептилии и использовала свой пушистый хвост для отвлекающего маневра. Поблизости находились детеныши грызуна, и белка пыталась увести кобру подальше от этого места.

Пуси рассказал, что ставшие свидетелями схватки люди сначала беспокоились за белку и были уверены, что ей не удастся отразить атаку кобры. Но примерно через 30 минут змея спряталась в кустах и ускользнула.

Пользователи YouTube активно комментировали видео. «Удивительно, как она использует хвост, чтобы запутать змею, и заставляет противника атаковать его», — написал один пользователь. «Настоящая битва покемонов без тренера», — пошутил другой.

Капская кобра считается одной из самых ядовитых змей Африки. Яд этой рептилии содержит наибольшее количество нейротоксинов среди всех кобр. Процент смертности от ее укуса достаточно высок.

Ранее сообщалось, что питбуль в тайской провинции Патхумтхани погиб, защищая своих хозяев от кобры, которая пыталась пробраться в их дом. Собака была беременна, в ближайшее время у нее должны были родиться около десяти щенков.

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