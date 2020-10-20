Храбрая кошка спасла ребенка от нападения разъяренного пса и попала на видео

В Бразилии уличная кошка отвлекла разъяренного пса и спасла жизнь ребенку. На видео случившегося обратило внимание издание Daily Star.

10 июля камеры видеонаблюдения зафиксировали храброе поведение бездомной кошки в Бразилии. На кадрах видно, как ребенок решает подразнить собаку и бросает в нее камень. Разъяренный пес бросается на мальчика, валит его на землю и начинает кусать за голову и руки.

Внезапно на помощь ребенку прибегает бездомная кошка. Она отвлекает пса и заставляет его гнаться за ней. В погоне пес забывает о ребенке и убегает в другую сторону дороги.

Необычные кадры появились в сети в середине октября. Комментаторы отметили, что ребенок сам спровоцировал пса и ему не стоило бросать камень в животное. Они также высоко оценили храбрость кошки и назвали ее героем. «Кошек часто недооценивают, но они всегда заботятся о нас», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось о собаке, которая спасла новорожденного ребенка знаменитой ирландской певицы Имельды Мэй. Девочка натянула на лицо пластиковый пакет и начала задыхаться. Тогда пес начал громко скулить и подзывать Мэй, пока та не увидела дочь и не спасла ее.