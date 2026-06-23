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14:36, 23 июня 2026Россия

В Минобороны сообщили о новой массированной атаке ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 47 дронов ВСУ над регионами России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 47 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. О новой массированной атаке журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Атака длилась в течение шести часов. Под ударом оказались семь российских регионов — Белгородская, Брянская, Курская, Тульская области, Краснодарский край, Республика Адыгея и Республика Крым. Дроны также сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.

По данным оборонного ведомства, налет был совершен с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

О пострадавших и разрушениях на земле информации не приводится.

Ранее сообщалось, что в ночь с 22 на 23 июня ВСУ выпустили по регионам России 143 беспилотника. Под удар попали девять регионов.

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