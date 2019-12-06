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Лабрадор помог ребенку вызвать скорую помощь и спас хозяйку

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В английском городе Престон, графство Ланкашир, собака помогла шестилетнему ребенку вызвать скорую помощь, когда ее хозяйка упала с лестницы. Об этом сообщает издание The Sun.

36-летняя Мия Эллери (Mia Ellery) упала с лестницы у себя дома и не сумела самостоятельно встать. Она не могла шевелиться и даже не чувствовала своих рук. Она звала на помощь, но ее шестилетняя дочь Хонор (Honour) смотрела мультфильм в наушниках и не слышала криков.

Тогда женщина дала команду своему псу по кличке Бентли привести дочь. Лабрадор побежал в гостиную и буквально стащил с девочки наушники, а затем начал тянуть ее за пижаму до тех пор, пока она не вышла из комнаты.

Затем собака нашла телефон хозяйки, и девочка вызвала врачей. Собака не отходила от Мии до самого прибытия медиков. Женщину госпитализировали с ушибами спины и позвоночника.

Мия поблагодарила лабрадора и призналась, что давно научила пса приносить пиво из холодильника, пульт от телевизора и мобильный телефон, так как не любила вставать с дивана.

Ранее сообщалось, что в американском городе Инид, штат Оклахома, пес спас семью от пожара и погиб в огне. Хозяин и его семья успели спастись благодаря тому, что собака оповестила их о пожаре, а пес не успел вовремя выбраться из огня.

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