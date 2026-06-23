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14:42, 23 июня 2026Интернет и СМИ

Борющийся с раком Отар Кушанашвили матом описал самочувствие и рассказал о страшной боли

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что до сих пор испытывает сильные боли из-за рака
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили, борющийся с раком, заявил, что до сих пор испытывает сильные боли. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Каково?!», опубликованном на YouTube.

Кушанашвили матом описал свое самочувствие и добавил, что по ночам у него случаются приступы боли, из-за которых ему бывает трудно спать. «Я никому не желаю этой страшной болезнью болеть даже в предварительном, эмбриональном состоянии. Это страшная боль, до сих пор меня преследующая», — признался ведущий.

При этом Кушанашвили заявил, что перестал жаловаться на самочувствие даже в кругу близких и коллег. Он объяснил это решение тем, что другим людям с онкологическими заболеваниями — а именно женщинам, детям и пожилым — гораздо тяжелее, чем ему.

Ранее Кушанашвили назвал тупыми уродами блогершу Валерию Чекалину и ее жениха Луиса Сквиччиарини. По его мнению, Чекалина притворяется смертельно больной.

О том, что у Кушанашвили обнаружили рак, сообщалось в июне 2024 года. Злокачественное новообразование нашли в брюшной полости. В октябре того же года опухоль удалили. Также ведущий прошел курс химиотерапии.

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