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14:39, 23 июня 2026Мир

В ЕС раскрыли необходимые траты на оружие для опережения России

Кубилюс: ЕС намерен потратить 7 трлн евро на вооружение ради превосходства над РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Евросоюз (ЕС) должен потратить около 7 триллионов евро на производство оружия в ближайшие десять лет, чтобы обогнать Россию по вооружению и военной силе. Такую стратегическую задачу сформулировал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на военной конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«На это страны ЕС потратят около 7 триллионов евро в течение ближайших десяти лет в соответствии с принятыми обязательствами в рамках НАТО [довести уровень своих военных расходов до пяти процентов ВВП]», — заявил Кубилюс.

Еврокомиссар призвал европейцев быть готовыми заплатить эту цену, назвав расходы «платой за мир». Кроме того, он выступил за полную интеграцию Украины в создающийся европейский оборонный союз и объединение военной промышленности ЕС и украинских производств в единый комплекс.

Кубилюс также призвал европейские армии и промышленность отказаться от производства «высокотехнологичного оружия», которое сложно выпускать в больших количествах, и сосредоточиться на создании «удовлетворительных вооружений в огромном количестве», приведя в пример беспилотники, используемые в конфликте на Украине.

Ранее Кубилюс признался, что испытывает тревогу, когда слышит разговоры о том, что Европейский союз (ЕС) будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». По его словам, подобная формулировка может означать, что ЕС лишь поддерживает «выживание Украины».

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