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14:38, 23 июня 2026Экономика

Разрушительные последствия торнадо в российском регионе попали на видео

Жители Свердловской области показали разрушенные торнадо дома
Александра Качан (Редактор)

Жители Свердловской области поделились подробностями о последствиях торнадо, обрушившегося на российский регион накануне. Видео с разрушенными домами опубликовал Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, ветер сносил все на своем пути. Одна из жительниц во время торнадо попыталась спасти родителей, с дома которых сорвало крышу. В жилье также присутствовал сильный запах газа. В доме другой собеседницы канала стихия разрушила мансарду и крышу, теперь жилье не подлежит восстановлению.

В общей сложности смерч повредил 99 домов, 32 из которых были полностью разрушены. 10 тысяч жителей остались без света, непогода также повредила 25 машин и 15 линий электропередачи. 16 человек получили травмы, один был госпитализирован.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что смерчи, подобные тому, который обрушился на Свердловскую область, появляются из-за активной конвективной деятельности.

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