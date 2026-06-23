Названа причина возникновения смерчей

Синоптик Шувалов: Смерчи возникают из-за вертикального движения воздуха в атмосфере

Смерчи, подобные тому, который накануне обрушился на Свердловскую область, образуются из-за активной конвективной деятельности. Причину их возникновения назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с агентством РИА Новости.

Активная конвективная деятельность, объяснил синоптик, представляет собой интенсивные вертикальные движения воздуха в атмосфере. Они приводят к резкому ухудшению погоды и образованию кучево-дождевых облаков, уточнил Шувалов.

«Можно говорить о вероятности появления в какой-либо из областей, там, где активная конвективная деятельность достигает определенных величин. Можно говорить о вероятности формирования смерчей или подобных смерчевых вихрей при таких-то значениях этих коэффициентов. Но сказать конкретно, где это произойдет — это очень сомнительно», — заключил специалист.

Накануне мощный смерч обрушился на Свердловскую область. В результате удара стихии было повреждено почти 100 домов и десятки автомобилей. Кроме того, более пяти тысяч жителей региона остались без света.