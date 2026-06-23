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14:39, 23 июня 2026Бывший СССР

Путин раскрыл подробности боев в ключевом городе Донбасса

Путин: Российские войска практически забирают Константиновку в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска сейчас практически забирают Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, российские военные почти взяли город, однако в нем еще остаются бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава государства отметил, что они сидят в подвалах, прячутся и отстреливаются.

«Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается», — сказал он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ оттягивает силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки. По его словам, северные и северо-западные окраины населенного пункта перешли в серую зону.

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