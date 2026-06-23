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14:41, 23 июня 2026Бывший СССР

Литва захотела стать посредником для Украины

Литва захотела стать посредником в споре Украины и Польши
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: PositiveTravelArt / Shutterstock / Fotodom

Литва может стать посредником в споре между Украиной и Польшей. Об этом заявила советник президента республики по внешней политике Аста Сайсгирите, передает издание Do Rzeczy.

Она рассказала, что необходимо приложить некоторые усилия, чтобы привести президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого к переговорам.

«Мне кажется, мы наблюдаем слишком острый язык с обеих сторон. Поэтому во время каждой встречи или визита в Киев или Варшаву мы стараемся смягчить эту напряженность», — заявил спикер парламента Литвы Юозас Олекас.

Ранее бывший польский посол на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что Зеленский обиделся на президента Польши Кароля Навроцкого из-за решения лишить его ордена Белого Орла и поэтому не приедет на конференцию в Гданьск.

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