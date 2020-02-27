Собака спасла хозяина от смерти во сне

Питбуль в американском городе Колумбус, штат Огайо, спас своего хозяина от смерти из-за синдрома апноэ во сне, разбудив его жену. Об этом сообщает издание The Mirror.

36-летняя Фелиция Гиллман (Felicia Gillman) проснулась от того, что ее восьмимесячный щенок по кличке Чарли прыгал у нее на коленях и лаял. Собака звала ее к 56-летнему мужу Дагу (Doug), который спал на кресле.

Питбуль активно подталкивал хозяйку к мужчине, а затем запрыгнул к нему на колени и начал лизать его. Гиллман удивилась тому, что муж не пытается спихнуть собаку, и поняла, что что-то не так. Она попыталась разбудить мужчину, но он не открывал глаза и не подавал признаков жизни.

Женщина вызвала скорую помощь. Приехавшие врачи сказали ей, что у Дага произошел синдром апноэ во сне. Если бы она заметила происходящее чуть позже, ее муж был бы мертв или перенес бы серьезное повреждение мозга.

Дага доставили в больницу и поместили в реанимацию. Он провел три дня в больнице, прежде чем вернуться домой, где еще три недели восстанавливался. Фелиция призналась, что переживает за мужа, даже несмотря на то, что после лечения он чувствует себя лучше. Собака тоже начала вести себя по-другому после возвращения хозяина. Она сворачивается в клубок рядом с ним и иногда кладет лапу ему на грудь.

Ранее сообщалось, что питбуль в тайской провинции Патхумтхани погиб, защищая своих хозяев от кобры, которая пыталась пробраться в их дом. Собака была беременна, в ближайшее время у нее должно было родиться около десяти щенков.

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