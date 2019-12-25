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Молниеносная реакция прохожего спасла ребенка от агрессивного питбуля

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mirror.co.uk

В Бразилии случайный прохожий спас маленького ребенка от агрессивного пса. Об этом сообщает портал Daily Mirror.

Четырехлетний Жоао Педро (Joao Pedro) гулял со своей няней по одному из районов Рио-де-Жанейро когда на него набросился агрессивный питбуль. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как пес кидается на беспомощного ребенка и кусает его за руки и за ноги.

Проходивший мимо Патрик ду Сеу (Patrick do Céu) поспешил на помощь мальчику, продемонстрировав молниеносную реакцию. Он попытался отбросить пса в сторону, но тот не отставал от ребенка. Бразилец подхватил Педро на руки и посадил на крышу стоящей рядом машины, чтобы питбуль не смог достать его. Затем он и сам запрыгнул на нее, чтобы спастись от пса. Они вынуждены были просидеть там около получаса, пока не приехали спасательные службы.

Мужчина получил глубокие царапины на руках и ногах, а мальчик — на шее. Их госпитализировали и наложили швы на раны.

Ду Сеу признался, что думал о своей двухлетней дочери, когда спасал мальчика: «Я представил на его месте мою дочь Лауру. Я действовал инстинктивно, поэтому не считаю себя героем».

В службе спасения сообщили, что пес не чипирован, поэтому пока неизвестно, кто его хозяева. Сейчас животное находится под наблюдением ветеринаров.

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