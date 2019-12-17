Молниеносная реакция четырехлетнего мальчика спасла жизнь его младшей сестре

В английском городе Кембридж четырехлетний мальчик спас жизнь младшей сестре благодаря молниеносной реакции. Об этом сообщает местная газета Cambridge News.

Двухлетняя Оппонг-Конаду Белла (Bella) подавилась монетой в два пенса, это заметил ее брат Шило (Shiloh). Мальчик недавно прошел урок по оказанию первой помощи и поэтому тут же позвал подмогу. Он знал, что взрослый человек должен обхватить девочку со спины и вытолкнуть инородный предмет из ее горла.

«Я сразу же закричал отцу, что Белла подавилась. Я похлопал ее по спине, этому нас учили на занятиях по оказанию первой медицинской помощи, — вспоминает Шило — Я перепугался, но нам с отцом все же удалось спасти Белле жизнь. Все так гордятся мной».

«Благодаря тому, что Шило посетил урок Mini First Aid, он смог сделать самое важное — быстро сообщить взрослым о проблеме, — подчеркнула его мать Джемма Джонс (Jemma Jones). — Он даже пытался сам очистить ее дыхательные пути, постучав по ее спине. К счастью, мой супруг обхватил ее со спины и вытолкнул монету наружу. Занятия помогли нашему сыну понять, что происходило. Мы все очень гордимся им!».

В апреле сообщалось, что юный британец предотвратил похищение девушки и прослыл героем. Он увидел, как три правонарушителя пытались затащить в фургон 18-летнюю ирландку, и спугнул их.

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