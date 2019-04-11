Мальчик вырвал девушку из рук преступников и прослыл героем

Юный житель Великобритании предотвратил похищение девушки и прослыл героем. Об этом сообщает издание The Mirror.

Тирнан Маккриди (Tiernan McCready) находился в районе Богсайд города Дерри, Северная Ирландия, когда стал свидетелем преступления. «Он увидел, как три правонарушителя пытались затащить в фургон 18-летнюю девушку, — сообщил полицейский. — Тирнан быстро среагировал: он спугнул мужчин криком, а девушку увел в безопасное место».

Затем он рассказал о произошедшем матери, которая и позвонила в участок. «Все могло закончиться довольно трагично. На месте этой девушки мог быть любой из членов вашей семьи, — отметили сотрудник полиции. — Наша молодежь славится дурной репутацией. Однако большинство из них — смелые и великодушные ребята, вроде Тирнана». Мальчика наградили орденом почета за проявленную отвагу.

В конце марта в Польше шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка. Школьник по имени Мачик играл во дворе с другом в салочки, когда заметил, что на подоконнике появился трехлетний Кордиан. «Он подпрыгнул, и я схватил его», — рассказал Мачик.

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