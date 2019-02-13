Разносчик газет нашел на дороге новорожденного ребенка и спас ему жизнь

В США мужчина развозил газеты по домам и обнаружил на дороге новорожденного ребенка. Как сообщает местное издание Newsbug, курьер спас малышу жизнь.

Инцидент произошел в понедельник утром, 11 февраля, в американском штате Калифорния. В 5 утра по местному времени Аурелио Фуэнтес (Aurelio Fuentes Jr.) развозил газеты по домам и заметил белый объект на проезжей части. Аурелио решил, что это животное, подъехал ближе и обнаружил новорожденного младенца. Фуэнтес тут же позвонил в полицию. По телефону ему посоветовали поднять ребенка с земли и постараться его успокоить. На малыше был легкий комбинезон без подгузника.

Проезжающая мимо девушка заметила испуганного мужчину с ребенком на руках и остановилась. Она предложила положить младенца в теплый салон машины. Там они дождались представителей власти, которые доставили новорожденного в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранительные органы разбираются в подробностях произошедшего. По их данным, очевидцы заметили молодую латиноамериканку в белом автомобиле неизвестной марки и модели, которая оставила ребенка на дороге и исчезла.

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