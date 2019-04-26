Трехлетняя девочка спасла жизнь грудному ребенку

В американском штате Калифорния трехлетняя девочка несколько дней заботилась о двухмесячном брате после смерти родителей. Об этом сообщает информационный портал Fox 11 News.

По данным департамента полиции Лос-Анджелеса, 18 апреля 46-летний отец детей Дэвид Курос Парса (David Kooros Parsa) убил жену, 38-летнюю Михоко Койке (Mihoko Koike), и покончил с собой.

В воскресенье, 21 апреля, полиция получила сообщение о вооруженном нападении. На месте происшествия полицейские обнаружили тела погибших, а также двух детей, которые были живы. Все это время девочка заботилась о себе и младенце.

«Наш маленький ангел сумел выжить и спасти жизнь своему брату, — рассказал полицейский Морин Райан (Maureen Ryan). — Младенец — просто чудо, а маленькая девочка — герой. Она действительно настоящий герой».

По данным властей, оба ребенка абсолютно здоровы. Они находятся под защитой департамента по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес.

Ранее в апреле сообщалось, что юный житель Великобритании предотвратил похищение девушки и прослыл героем. Тирнан Маккриди находился в районе Богсайд города Дерри, Северная Ирландия, когда стал свидетелем преступления. Он увидел, как три правонарушителя пытались затащить в фургон 18-летнюю девушку, и спугнул их.

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