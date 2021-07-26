Йоркширский терьер спас десятилетнюю девочку от разъяренного койота

В канадском городе Торонто, провинция Онтарио, собака спасла десятилетнюю хозяйку от разъяренного койота. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Десятилетняя Лили Кван (Lily Kwan) рассказала, что выгуливала шестилетнего йоркширского терьера по кличке Мейси, когда за ними погнался койот.

Девочка побежала и выпустила из рук поводок, так как питомец отказался последовать за ней и бросился в драку с диким животным.

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Противостояние йоркширского терьера и койота попало на запись камеры наблюдения, установленной на частном доме.

«Она очень храбрая собака. Я очень ее люблю. Этот крошечный пес смог защитить большого человека, попытавшись отбиться от огромного койота», — сказала Кван.

Мейси выжила после схватки, но получила множество травм от зубов дикого животного. Сейчас ее лечат у ветеринара. Одна из ран загноилась, собаку перевели в реанимацию. Тем не менее ожидается, что йоркширский терьер вскоре полностью восстановится после произошедшего.

Семья Кван собирает деньги на лечение питомца.

Ранее сообщалось, что кот в канадском городе Порт-Муди, провинция Британская Колумбия, прогнал койота с автопарковки на глазах у полицейских. Койот попытался подкрасться к коту, но тот заметил его и дал достойный отпор.

