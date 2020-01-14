В пригороде американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, кот отразил нападение трех койотов. Об этом сообщает KTLA.

Хозяева кота по кличке Макс вовремя вмешались в схватку и прогнали зверей. После этого они посмотрели запись камеры видеонаблюдения, установленной во дворе, и обнаружили, что кот не меньше 30 секунд успешно давал отпор койотам.

Максу несколько раз удавалось обратить в бегство то одного, то другого хищника, однако те быстро возвращались и продолжали наступать. «Я знала, что он — уличный кот и может постоять за себя, но не до такой степени», — признается его хозяйка Майа Гуррин (Maya Gurrin).

В 2019 году сообщалось, что во дворе жилого дома в калифорнийском городе Лос-Гатос подрались дикие звери. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, два койота подбегают к пуме и пытаются напасть на нее. Затем дикая кошка бросается на одного из них и устраивает погоню.

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